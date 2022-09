Info-Nachmittag und Bürgerdialoge in Hüllhorst

Alle reden derzeit über erneuerbare Energien – in der Gemeinde Hüllhorst tut sich etwas. Gleich mehrere Veranstaltungen beschäftigen sich in den kommenden Wochen mit ganz unterschiedlichen Aspekten dieses Themas.

Elektromobilität braucht Ladeinfrastruktur und funktionierende Verteilernetze. Auch spielt für Unternehmen wie Privathaushalte die Stromversorgung aus der eigenen Photovoltaikanlage eine immer größere Rolle.

Die Gemeinde Hüllhorst lädt deshalb in Kooperation mit der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate zu einem Info-Nachmittag am Freitag, 16. September, von 16 bis 18.30 Uhr auf dem Gelände des Autohauses AVG Struck am Mühlenweg 4 ein.

Dort bieten lokale Aussteller Ladelösungen für E-Autos und E-Bikes und beantworten technische Fragen – auch in Verbindung mit Photovoltaik. Mit dabei sind: Westenergie Netzservice; Terra Gebäudetechnik sowie Gebäude- und Elektrotechniker Rene Krug aus Hüllhorst, Firma Heinecke aus Preußisch Oldendorf und Firma Koch aus Löhne; WHB Charging aus Bad Oeynhausen und die Firma Ongineer aus Espelkamp. Für Fragen zur Finanzierung ist die Sparkasse Minden-Lübbecke vor Ort.

Mit aktuellen E-Fahrzeugen sind neben AVG weitere regionale Autohäuser dabei: aus Lübbecke stellt Becker-Tiemann BMW i-Modelle und das Autohaus Lübbecke VW ID Fahrzeuge aus. Das Autohaus Glinicke Minden ist mit Audi e-tron, Cupra Born und VW Elektro Nutzfahrzeugen dabei.

Die Veranstaltung wird um 16 Uhr durch Bürgermeister Michael Kasche eröffnet. Gleich danach stellt Westenergie-Netzservice in einem Vortrag Ladelösungen für Unternehmen vor. Um 17 Uhr geht es weiter mit einem moderierten Rundgang von Aussteller zu Aussteller. Zum Abschluss um etwa 18 Uhr werden Antworten auf die Frage gesucht, wie es in Hüllhorst mit der Elektromobilität weitergehen kann – moderiert wird der Austausch von Petra Schepsmeier von der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate. Mehr Informationen gibt es bei Julia Bachmann, E-Mail [email protected], Telefon 05744/ 9315105.

Die Gemeinde Hüllhorst hat darüber hinaus im März das Planungsbüro Target GmbH aus Hameln mit der Potenzialstudie zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zur Optimierung vorhandener Anlagen beauftragt. Nachdem die Energie- und Treibhausgasbilanz erstellt ist, arbeitet das Büro nun an geeigneten Maßnahmen für Hüllhorst, die sich aus den ermittelten Potenzialen ableiten lassen. Der Maßnahmenkatalog soll durch Ideen der Bürger ergänzt werden. Daher laden die Verwaltung und das Planungsbüro zu drei Bürgerdialogen ein:

am Donnerstag, 15. September, von 18 bis 20 Uhr, Thema „Regenerative Energieerzeugung in privaten Wohngebäuden“, am Dienstag, 20. September, von 18 bis 20 Uhr, Thema „Ausbau der Elektromobilität – ein Baustein der Energiewende“, und am Mittwoch, 21. September, von 18 bis 20 Uhr, Thema „Bürgerenergieanlagen – Möglichkeiten der Beteiligung an der Energiewende“. Alle Veranstaltungen finden in der Ilex-Halle der Gesamtschule Hüllhorst statt.

Zu allen Terminen sind Referenten aus dem Kreis Minden-Lübbecke und der Region eingeladen. Im Anschluss an die Fachbeiträge gibt es Raum zum Austausch von Ideen aus dem Publikum, wie in Hüllhorst die Energie- und Wärmewende durch erneuerbare Energien gelingen kann. Ergebnisse aus den Diskussionen sollen in die Erarbeitung der Maßnahmenvorschläge einfließen. Im Oktober finden außerdem noch zwei Maßnahmenworkshops statt.

Informationen zum Programm gibt es im Internet auf www.klimaschutz-huellhorst.de unter „Erneuerbare Energien“ – „Konzept für die Energiewende im Kreis“.