Ausstellung „Aufbewahrenswertes“ des Lübbeckers Thomas Modler in Hüllhorst eröffnet

Hüllhorst

Eine Premiere für Hüllhorst ist die Ausstellung mit dem Titel „Aufbewahrenswertes“, welche am Sonntag in den Geschäftsräumen der Raumausstattung Holtz eröffnet wurde. Dicht gedrängt, lauschte das Publikum den einführenden Worten von Thomas Modler, der hier seine außergewöhnlichen Werke noch bis Ende November ausstellt und interessante Einblicke in sein künstlerisches Schaffen gewährte.

Von Ria Brandt