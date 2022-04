Integration in Hüllhorst: Überwältigt von positiver Resonanz

Hüllhorst

Der Krieg in der Ukraine lässt niemanden unberührt, die Zahl der Vertriebenen und Geflohenen wächst von Tag zu Tag. Aber auch aus vielen anderen Ländern kommen Menschen nach Deutschland, die politisch oder religiös verfolgt werden. Um eben diesen schutz- und heimatlosen Männern, Frauen und Kindern zu helfen, hat sich im Oktober der Verein „MITTeinander in Hüllhorst“ gegründet. Am Mittwoch, 6. April, traf sich der Arbeitsbereich Integration zum ersten Stammtisch im Gemeindehaus in Hüllhorst.

Von Sonja Töbing