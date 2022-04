Hüllhorst

Seit 2015 besucht das Polen-Mobil Schulen in ganz Deutschland, um mit vielen interessanten Utensilien Neugier auf das Land Polen zu wecken. Es machte auch an der Gesamtschule Hüllhorst einen Halt, um mit landeskundlichen Inhalten Schülerinnen und Schüler aus dem siebten Jahrgang auf einen Schüleraustausch im kommenden Mai mit dem Gymnasium Nummer 3 in Gliwice einzustimmen und vorzubereiten.