Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Oberbauerschaft

Daher wurden viele Themen und Aspekte rückwirkend auf die vergangenen drei Jahre betrachtet. Obwohl es durch die Pandemie starke Einschränkungen bei den Präsenzaktivitäten der Löschgruppe gab, wurde die Ausbildung der Mitglieder - durch regelmäßige Videokonferenzen - weitergeführt, und sobald es die allgemeine Situation zuließ, traf man sich in kleinen Gruppen. Seit März vergangenen Jahres ist es endlich wieder möglich, sich in voller Stärke zu einem Präsenzdienst zusammenzufinden.

Löschgruppenführer Michael Möller hielt einen Rückblick und legte seinen Fokus auf personelle Veränderungen. Er dankte seinem bisherigen Stellvertreter Sebastian Kampeter, der aus beruflichen Gründen diese Funktion vorerst nicht mehr ausüben kann. Da die Aufgaben in der Führung einer Löschgruppe stets umfangreicher werden, aber auch der Nachwuchs gefördert werden soll, hatten sich die Mitglieder der aktiven Wehr im Dezember dazu entschieden, von nun an zwei gleichberechtigte Stellvertreter zu haben. Neben Olaf Struckmeier, der schon viele Jahre Erfahrung als Brandmeister vorweisen kann, wird auch Simon Meyer zu Allendorf in die Führung der Löschgruppe Oberbauerschaft rücken. In Kürze wird auch er die erforderlichen Lehrgänge zum Brandmeister in Münster absolvieren und dann von den beiden „alten Hasen“ Möller und Struckmeier im Führen einer Löschgruppe ausgebildet.

Der Vorstand der Löschgruppe Oberbauerschaft: (von links) Sebastian Kampeter (2. Schriftführer), Olaf Struckmeier (2. Vorsitzender), Michael Möller (1. Vorsitzender), Simon Meyer zu Allendorf (2. Vorsitzender), Wolfgang Heinze (1. Schriftführer) und Tobias Vogt (1. Kassierer). Es fehlt der 2. Kassierer Uwe Grönemeier. Foto: Löschgruppe Oberbauerschaft

Die Löschgruppe Oberbauerschaft besteht im Augenblick aus 24 Mitgliedern, von denen drei weiblich und 21 männlich sind. Außerdem nehmen seit einigen Monaten drei Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr, die ein Mindestalter von 16 Jahren haben, schon an den Ausbildungsdiensten der aktiven Wehr teil. So bekommen sie schon frühzeitig Kontakt zu dieser Gruppe und der spätere komplette Wechsel in die Einsatzabteilung wird erleichtert. Hier dankte Michael Möller besonders den Jugendwarten Pascal Oevermann, Denny Klassen, Michael Kasche und Pia Stallmann für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Aktuell besteht die Nachwuchsabteilung aus zehn Mädchen und 20 Jungen.

Aber nicht nur aus der eigenen Jugendfeuerwehr wird der Nachwuchs gebildet. Besonders freute sich Michael Möller, das sich 2021 Julia Wolff und Kevin Phillips als „Quereinsteiger“ der Löschgruppe anschlossen. Beide suchten eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu betätigen und fanden mit der Feuerwehr etwas, das neben Hilfsbereitschaft und Verantwortung, auch persönliche Entwicklung und neue Freundschaften in der Gruppe fördert.

27 Alarmierungen

Im Jahr 2022 gab es 27 Alarmierungen. Sie teilten sich in 14 Technische Hilfeleistungen (von der Türöffnung für den Rettungsdienst bis zum Verkehrsunfall), zwölf Brände ( Flächenbrand, Auto oder Wohngebäude) und eine Fehlalarmierung auf.

Mit 91 Prozent hatten Julia Wolff und Pascal Oevermann die beste Dienstbeteiligung im Jahr 2022. Auf Platz 2 folgten Melissa Muncaster und Wolfgang Heinze mit 87 Prozent und auf Platz 3 Nico Landmesser mit 83 Prozent. Michael Möller ist mit der allgemeinen Dienstbeteiligung sehr zufrieden, denn sie beträgt durchschnittlich 73 Prozent.

Erstes weibliches Mitglied in der Geschichte der Löschgruppe

Abschließend berichtete Michael Möller über den Ausbildungsstand in der Löschgruppe. Besonders freute es ihn, dass Melissa Muncaster nicht nur das erste weibliche Mitglied in der Geschichte der Löschgruppe Oberbauerschaft war, sondern im vergangenen Jahr auch die Qualifikation zur ersten Brandmeisterin in einem zweiwöchigen Lehrgang in Münster erfolgreich absolviert hat.

Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Hüllhorst, Stefan Mehnert, hielt aus seiner ganzheitlichen Sicht für alle Löschgruppen in der Gemeinde einen Rückblick auf die vorangegangenen Jahre, die vor allem von den sich immer wieder ändernden Corona-Auflagen im allgemeinen Dienstbetrieb, aber auch bei den Alarmierungen, geprägt waren. Er dankte den Mitgliedern der Löschgruppe Oberbauerschaft für die geleistete Arbeit und hob hervor, dass es „spürbar“ sei, dass von der Jugendfeuerwehr bis zur Einsatzabteilung ein starkes Team agiere.

Vorbereitungen für 100-Jahr-Feier in 2024

Er fasste den Wert einer schlagkräftigen und gut ausgebildeten Feuerwehr zusammen: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, eine leistungsfähige Feuerwehr zu haben. Wir können dankbar sein, dass sich in der Gemeinde Hüllhorst so viele in der Feuerwehr engagieren, sei es in der Einsatz-, Unterstützungs- oder Ehrenabteilung – und natürlich in der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Sie sind unbezahlbar. Trotzdem sollte man seitens Verwaltung und Politik Wertschätzung, aber auch die Frage nach einer Steigerung der Attraktivität des Feuerwehrdienstes im Blick behalten. Michael Möller hielt noch einen Ausblick auf das kommende Jahr, das schon von den Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier der Löschgruppe in 2024 geprägt sein werde.

Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender ist Michael Möller, zweite Vorsitzende sind Simon Meyer zu Allendorf und Olaf Struckmeier, erster Kassierer ist Tobias Vogt, zweiter Kassierer Uwe Grönemeier, erster Schriftführer Wolfgang Heinze und zweiter Schriftführer Sebastian Kampeter. Als Kassenprüfer wurden Jens Osterloh, Melissa Muncaster und Julia Wolff gewählt.