Jubiläumskonzert in der Ilex-Halle

Und ergänzt: "Nach mehr als zehn Jahren freuen wir uns, ein besonderes Highlight am heimischen Musikhimmel erneut in Hüllhorst, diesmal in der Ilex-Halle an der Gesamtschule, zu präsentieren." Der „Weihnachtstraum“ wird in der diesjährigen Weihnachtszeit fünfmal im Lübbecker Land Realität. Der Gestringer Bandleader und „Vor-Träumer“ Uwe Müller bringt mit seinem zwölfköpfigen Ensemble die Kultkonzerte in Espelkamp, Rahden und Hüllhorst auf die Bühne.

Am Freitag, 25. November ist „Ein Weihnachtstraum“ ab 19 Uhr in der Ilex-Halle in Hüllhorst zu erleben, worüber sich der Maestro ganz besonders freut.

Das Programm verspricht einmal mehr die perfekte Einstimmung auf das Fest der Feste. Uwe

Müller bleibt sich treu und mischt Rock, Pop, Jazz und traditionelle Weihnachtslieder zu einem einzigartigen Konzerterlebnis. Außergewöhnlich arrangiert, satt instrumentiert und vielstimmig präsentiert, bilden die Titel ein facettenreiches Konzert der Extraklasse. Es werden Abende der großen Gefühle, der Emotionen. Dafür sorgen auch in bewährter Weise kurze Geschichten zur Weihnachtszeit – mal heiter, aber auch mal nachdenklich.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen und die Karten für das Konzert in Hüllhorst sind in den Geschäftsstellen der Volksbank Schnathorst erhältlich. Eine Karte kostet 25 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.