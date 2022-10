Jugendcamp bietet „Fußball total“

Der Sprtverein SV Schnathorst hat in Kooperation mit dem Jugendclub „4live“ der Sparkasse Minden-Lübbecke wieder sein „4live-Fußball-Camp“ für Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 13 Jahren veranstaltet. 40 junge Spielerinnen und Spieler haben am Fußball-Camp in Schnathorst teilgenommen.

Foto: SV Schnathorst