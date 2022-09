Kinder bekommen Fragebögen zu den Spielplätzen

Toben, Eisschlemmen und dann noch sagen dürfen, was an den Spielplätzen in der Gemeinde verbessert werden sollte. Zum Weltkindertag hatte sich das Hüllhorster Familienbündnis eine besondere Aktion für den Nachwuchs ausgedacht. Den Kindern wurde Gehör geschenkt und der Spaß kam auch nicht zu kurz.

"Dankeschön, Herr Bürgermeister" - der achtjährige Levi bedankte sich bei Gemeindeoberhaupt Michael Kasche für das köstliche Eis, das er sich gerade vom Eiswagen geholt hatte. Der stand am Montagnachmittag auf dem Schulhof der Grundschule Ahlsen. Eine kostenlose Überraschung für die Kinder in jedem der acht Ortsteile, als das Familienbündnis am Montag und Dienstag auf Spielplatztour war. Und die kam super an. In Reih und Glied standen die Mädchen und Jungen vor dem Wagen des Unternehmens "Olivotti" an und warteten geduldig auf die erfrischende Nascherei, trotz heftigen Regens.