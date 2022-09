Kinder testen Spielplätze

Folgender Ablaufplan ist vorgesehen: Ortsteil Oberbauerschaft: Spielplatz Schule (Oberbauerschafter Straße 159), am Montag, 19. September, von 15 bis 15.30 Uhr; Tengern: Schule (Schulstraße 23), am Montag, 19. September, von 15.40 bis 16.10 Uhr; Hüllhorst: Gahrenfeld 18a, am Montag, 19. September, von 16.20 bis 16.50 Uhr; Ahlsen: Schule (Heithof 14), am Montag, 19. September, von 17 bis 17.30 Uhr; Bröderhausen: Dorfgemeinschaftshaus (Großenberkener Straße 48), am Dienstag, 20. September, von 15 bis 15.30 Uhr; Schnathorst: Schule (Tengerner Straße 6), am Dienstag, 20. September, von 15.40 bis 16.10 Uhr; Holsen: Dorfgemeinschaftshaus (Holsener Straße 81), am Dienstag, 20. September, von 16.20 bis 16.50 Uhr; Büttendorf: Schule (Im Dorfe 14), am Dienstag, 20. September, von 17 bis 17.30 Uhr.

Eltern und Kinder sollten mindestens eine Viertelstunde vorher am gewünschten Spielplatz sein. Die angesteuerten Spielplätze sind für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren konzipiert. Natürlich sind auch etwaige Geschwisterkinder willkommen. Pro Spielplatz werden ein Mitglied des Familienbündnisses sowie die Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen dabei sein.

"Der Weltkindertag am Dienstag, 20. September, soll die Rechte von Kindern in den Blick nehmen. Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht auf Bildung, Beteiligung, Freizeit, Information und Gesundheit. Es gibt außerdem ein Diskriminierungsverbot und ein Recht auf Kindeswohl", betont die Hüllhorster Gleichstellungsbeauftragte Sarah Lutz. Genauere Informationen finden sich im Internet auf der Seite www.weltkindertag.de des Deutschen Kinderhilfswerkes.