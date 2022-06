Kabarett-Duo überzeugt in Zeiten des Krieges auch mit Pantomime und einem Lied im Hüllhorster Gemeindehaus

Hüllhorst

Darf man in Kriegszeiten Kabarett machen? Auf welchen Krieg will man Rücksicht nehmen – Jemen, Somalia, Nordirak oder Ukraine? Auf diese und viele andere weltpolitische, aber auch alltagsrelevante Fragen versuchten Joachim Schütz und Funda Gür am Pfingstsonntag im Hüllhorster Gemeindehaus Antworten zu finden.

Von Sonja Töbing