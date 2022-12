Klimafolgenvorsorge auf dem Backtag in Tengern

Eigentlich sorgen Weihnachtsmärkte zur Adventszeit für Momente, in denen man seine Sorgen und Ängste vergisst und das gemütliche Beisammensein bei Glühwein und Weihnachtsmusik genießt. Der Backtag in Tengern zum dritten Advent hat hier eine kleine Ausnahme gemacht, denn an diesem Nachmittag ging es auch um ein ungemütliches Thema: die Folgen des Klimawandels für die Gemeinde Hüllhorst.

Dank des Heimatvereins Tengern-Huchzen und der Volksbank Schnathorst hatte das Klimaschutzmanagement der Gemeinde das Info-Mobil zu Hochwasser- und Starkregenschutz des Kölner Vereins "HochwasserKompetenzCentrum" (HKC e.V.) nach Hüllhorst geholt.

"Gerade Bürger, die entlang des Tengerner Baches wohnen, haben mit Hochwasser nach Starkregen schon mindestens einmal zu tun gehabt. Nicht umsonst wird dieser Bach momentan naturnah ausgebaut und eine Brücke verlegt, um die Anwohner besser zu schützen und der Natur wieder mehr Freiraum zu geben", so die Gemeinde. Auch das letzte Starkregenereignis Ende August dieses Jahres habe gezeigt, dass es in Hüllhorst einige Gefahrenstellen gebe, an denen das Wasser nach Starkregen nicht gut abfließen oder versickern könne und großen Schaden an Gebäuden verursache.

Zu den Schutzmaßnahmen gehört auch ein Notfallkoffer, unter anderem mit Kerzen, Streichhölzern, Radio, Mobiltelefon, Konserven und dergleichen. Foto: Gemeinde Hüllhorst

Neben vorbeugenden Maßnahmen wie einem gut ausgebauten Entwässerungssystem, wenig versiegelten Flächen und so genannten naturbasierten Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel, wie zum Beispiel Dachbegrünungen oder eben die Renaturierung von Retentionsflächen (potenzielle Überflutungsflächen), seien auch technische Schutzmaßnahmen wichtig.

Das Info-Mobil hat einige davon mitgebracht und vorgeführt. So zum Beispiel die klassischen Rückstauklappen, die nach Empfehlung des Vereins jeder Hausbesitzer eingebaut haben sollte, Schottsysteme für Fenster und Türen oder eine mobile Schutzwand, die einfach zusammengeklappt an der Garagenwand aufbewahrt werden kann. Mit dabei war auch ein Notfallkoffer, unter anderem mit Kerzen, Streichhölzern, einem Radio, einem Mobiltelefon mit langanhaltendem Akku, Lebensmitteln in Dosen, einem Campinggaskocher und einer Decke.

Hochwassergefahrenkarte des Kreises

Besucher am Stand haben sich von den Experten aus Köln im Wasserinformationssystem ELWAS des Landes NRW oder in der Hochwassergefahrenkarte im Geoportal des Kreises Minden-Lübbecke (https://www.minden-luebbecke.de/Service/GEOportal/ - Stichwort Klimafolgen) zeigen lassen, ob ihr Gebäude oder Grundstück bei einem Starkregenereignis von Hochwasser betroffen wäre. "Dieses Wissen ist sehr wichtig, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Daher haben viele Gäste diese wohl außergewöhnliche Informationsmöglichkeit auf einem Adventsmarkt genutzt, um für das nächste Starkregenereignis so gut wie möglich gewappnet zu sein", so die Gemeinde.

Weitere Informationen über den Verein "HochwasserKompezenzCentrum" finden sich unter www.hkc-online.de. Die Verbraucherzentrale NRW berät zu Klimafolgen und Grundstücksentwässerung unter Telefon 0211 3809-300 oder per E-Mail an [email protected]. Das Projekt „Mehr Grün am Haus“ der Verbraucherzentrale informiert zu Dach- und Fassadenbegrünung sowie zu naturnaher Gartengestaltung (Telefon 0211 3809-101, E-Mail [email protected]).

Gemeinde fördert Bau von Zisternen

Die Gemeinde Hüllhorst fördert den Bau von Regenwassernutzungsanlagen (Zisternen). Informationen dazu gibt es auf der Homepage www.huellhorst.de oder bei Heike Alhorn (Fachbereich Technik, Telefon 05744 9315-221). Für technische Fragen steht Mansour Rahmian (Fachbereich Technik, Telefon 05774 9315-220) zur Verfügung.