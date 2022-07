Hüllhorst

Mitten im Sommer an Weihnachten denken? In Hüllhorst wird von langer Hand geplant, was den Bürgern die Adventszeit und das Fest noch schöner machen sollen. Pünktlich zu Beginn der Weihnachtszeit wird es einen wahren Kometenschauer geben.

Von Sonja Töbing