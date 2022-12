Konzertbesucher helfen Familien

Erlös aus Benefizkonzert: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst in Minden erhält eine Spende in Höhe von 3500 Euro

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Im November dieses Jahres hat die Band "FlashBack" ein Benefizkonzert zu Gunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Minden-Lübbecke auf Niedermeiers Hof in Oberbauerschaft gegeben. Mit weltbekannten Cover-Hits sorgten sie für ausgelassene Stimmung. Der Reinerlös der Veranstaltung wurde noch mal aufgestockt und eine Summe in Höhe von 3500 Euro an Daniela Stieglitz, Pressereferentin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, überreicht.

Von Anette Hülsmeier