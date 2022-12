Kosten für Abfall, Wasser und Abwasser gehen rauf

Thema in der Ratssitzung am 14. Dezember: Gebührenerhöhungen für 2023 geplant

Hüllhorst

Die Gebühren für Abfall, Wasser und Abwasser werden im nächsten Jahr steigen. So sieht es die Verwaltung vor. Thema wird die Vorschau auf 2023 in der letzten Ratssitzung am Mittwoch, 14. Dezember, sein (Beginn: 17.30 Uhr, Ilex-Halle).