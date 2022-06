In der Schnathorster Kirche wird am Sonntag, 19. Juni, um 9.30 Uhr der Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrer Christoph Ovesiek gefeiert.

Die Kernaussagen: Die Stelle wird nicht neu besetzt, so dass es künftig in der Kirchengemeinde nur noch einen statt zwei Pfarrbezirke gibt.

Seit 1993 ist Pastor Christoph Ovesiek als Seelsorger im Pfarrbezirk 2 (Tengern, Bröderhausen und Huchzen) der Kirchengemeinde Schnathorst unterwegs. Nach 29 Jahren geht er nun zum 1. Juli in den Ruhestand. „Das führt zu strukturellen Veränderungen in der Kirchengemeinde“, sagt der Schnathorster Pfarrer Bernhard Laabs. Darüber habe das Presbyterium auf einer gut besuchten Gemeindeversammlung im Gemeindehaus Tengern berichtet.

„Da die Anzahl der aktiven Pfarrer derzeit deutlich schneller zurückgeht als die der evangelischen Kirchenmitglieder, gibt es in Westfalen für 3000 Gemeindeglieder eine Vollzeitpfarrstelle. Während die Kirchengemeinde Schnathorst im Jahr 2000 noch gut 4800 Mitglieder hatte, sind es jetzt 1000 weniger. Das ist ein Rückgang um gut 20 Prozent“, heißt es seitens des Presbyteriums. Angesichts dieser Entwicklung und der Vorgaben der Landeskirche werde es für den Pfarrbezirk 2 keinen neuen Pfarrer oder Pfarrerin geben. Die Kirchengemeinde werde daher künftig nicht mehr aus zwei, sondern aus einem Pfarrbezirk bestehen.

Ab Juli rein rechnerisch nur noch 1,3 Pfarrer statt wie bisher 1,75 Pfarrer

Pfarrer Bernhard Laabs wird die Gemeindearbeit weiterführen. Dabei wird er von Pfarrer Reinhard Ellsel bis auf Weiteres unterstützt. Reinhard Ellsel ist als Pfarrer mit Vertretungsaufgaben bereits in der Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft aktiv und wird auch in der Kirchengemeinde Schnathorst Dienste übernehmen, informiert Laabs.

Der Standort Tengern (bisher Pfarrbezirk 2) werde zunächst erhalten bleiben. Die Nutzung des Gemeindehauses stehe den Gruppen weiterhin offen. Ebenso könnten die Räumlichkeiten für Feierlichkeiten angemietet werden. Beerdigungskaffeetrinken seien ebenfalls weiter möglich. Zur Sicherstellung der Gottesdienste sei bereits ein gemeinsamer Gottesdienstplan mit der Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft erstellt worden. Die Katechumenen- und Konfirmandenarbeit werde Pfarrer Bernhard Laabs für die gesamte Gemeinde weiterführen.

Die Mitglieder des Presbyterium machten in der Versammlung noch einmal deutlich, dass es trotz der Unterstützung durch Pfarrer Ellsel zu Veränderungen kommen werde, wenn es ab Juli anstatt bisher rechnerisch 1,75 nur noch 1,3 Pfarrer geben werde.

Die beiden Hüllhorster Kirchengemeinden bauen Zusammenarbeit deutlich aus

Es werde an einer Konzeption gearbeitet, damit die Gemeindearbeit weiter funktionieren könne. Die Veränderungen in der Gemeinde seien ein dynamisches Geschehen. Die Gestaltung der Gemeindearbeit werde daher stetig an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Dazu gehöre, dass die beiden Hüllhorster Kirchengemeinden ihre Zusammenarbeit in Zukunft deutlich ausbauen würden.

Aus der Versammlung heraus forderte ein Teilnehmer dazu auf, die Situation nicht zu negativ zu sehen. Es gebe zunächst Unterstützung, und die Gemeinde sei auch gefragt, wie sich jeder Einzelne einbringen und damit die Gemeindearbeit unterstützen könne.

Michael Lücking, Vorsitzender des CVJM Tengern, lädt alle Interessierten zum Gemeindefest am 21. August am Gemeindehaus Tengern ein. Gern können sich engagierte Mitarbeiter bei ihm melden und im CVJM mitwirken.

Pfarrer Christoph Ovesiek lädt abschließend zu folgenden Gottesdiensten ein: Familiengottesdienst mit dem Kindergarten Tengern am Sonntag, 12. Juni, um 10.30 Uhr im Gemeindehaus Tengern sowie Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrer Christoph Ovesiek am Sonntag, 19. Juni, um 9.30 Uhr in der Kirche in Schnathorst.