Hüllhorst

„Die gute Messe“ hat in Hüllhorst Premiere gefeiert – und wollte ihrem Namen natürlich alle Ehre machen. 15 Aussteller widmeten sich am Samstag, 14. Mai, in der Ilex-Halle dem Motto „Nachhaltig leben in Hüllhorst: regional, ökologisch und fair einkaufen“ und präsentierten ihre Produkte.

Von Anette Hülsmeier