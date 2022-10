Landarbeit wie in alten schweren Zeiten

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Nachwuchssorgen kennen die Veteranenfreunde Oberbauerschaft überhaupt nicht. In dem Verein stehen die Jungveteranen nicht nur in den Startlöchern, sie packen tüchtig mit an, so auch am Samstag bei dem Scheunendreschen an der Rossmühle von Jutta und Christoph Meyer zu Kniendorf.

Von Anette Hülsmeier