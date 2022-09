Lastwagenfahrer flüchtet und meldet sich später

Nach Unfall "Am Brückenkopf" in Tengern

Hüllhorst-Tengern

Ein Anwohner hat am frühen Freitagmorgen der Polizei einen Verkehrsunfall in der Straße „Am Brückenkopf“ in Tengern gemeldet. Der Verursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, so der Anrufer.