Lieferant der Hüllhorster macht reinen Tisch

Hüllhorst/Bielefeld

Man könnte fast schon ein bisschen Mitleid haben mit dem armen Mann: Der Pole, der Zigaretten-Schmuggler in Ostwestfalen-Lippe - so auch aus Hüllhorst - im großen Stil mit illegalen Glimmstängeln beliefert haben soll, hatte es wohl schwer im Leben. Wenn man seinem Geständnis glauben möchte. Jetzt muss die 9. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld natürlich prüfen, was an dem Gesagten Wahres dran ist.

Von Ulrich Pfaff