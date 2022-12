Lob für besondere "Begegnungsstätte in Hüllhorst"

Christa Koweg führt seit 20 Jahren die Partnerfiliale der Deutschen Post in Hüllhorst. Dieses Jubiläum hat Vertriebsleiter Martin Wittrock jetzt zum Anlass genommen, ihr für die treue und zuverlässige Zusammenarbeit zu danken.

„Ein sehr schöner Anlass ist das heute. Mit Ihnen hat unser Kooperationspartnerkonzept hervorragend funktioniert“, freute sich Martin Wittrock. 20 Jahre, da spreche man in einer Ehe von der Porzellanhochzeit, meinte der Vertriebsleiter bei der Übergabe der Jubiläumsurkunde.

Sechs Mitarbeiter beschäftigt Christa Koweg, von denen sie selbst sagt: „Wir sind ein tolles Team.“ Darunter sind ihre Tochter Tanja, die die Filiale einmal weiterführen wird, und Ehemann Reinhard Koweg, der sie im Hintergrund unterstützt.

Bürgermeister Michael Kasche gratulierte mit den Worten: „Diese Postfiliale ist eine Art Begegnungsstätte für die Hüllhorster Bevölkerung. Macht weiter so!“ Kasche sprach damit die Lotto-Annahmestelle, den Zeitschriften- und Tabakwarenstand sowie den Geschenkartikel-Shop an, die sich ebenfalls im Koweg-Geschäft befinden.

Unter den Gratulanten waren auch Elmar Vielstich, Kämmerer der Gemeinde Hüllhorst, und Ortsvorsteherin Dorothee Eggert. Sie bescheinigte der Jubilarin: „Liebe Christa, mit dir hat es von Anfang an gepasst, du warst immer für uns da.“ 1979 hatte sich Christa Koweg an der Hauptstraße 30 mit einem Ladengeschäft selbstständig gemacht und seitdem sie 2002 in den Super-WEZ übergesiedelt ist, betreibt sie dort die Postfiliale.

Die Kunden können Brief- , Paket- und Einschreibemarken sowie Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot wie Expressdienste und Postident-Verfahren. Darüber hinaus können Kunden den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt hierher schicken lassen, um sie später abzuholen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 18.30 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr.