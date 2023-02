Die Liebe zur Feuerwehr wurde Pia Struck in die Wiege gelegt. Ob Papa Tobias, Opa Friedhelm Rahe oder Patenonkel Tim Upheber – sie alle infizierten die Tengeranerin schon früh mit dem 112-Virus.

Pia Struck ist Oberfeuerwehrfrau und Atemschutzträgerin in der Löschgruppe Tengern. Ihr Vater Tobias und ihr Großvater Friedhelm Rahe sind ebenfalls in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

„Feuerwehr ist stets ein wichtiger Teil meines Alltags gewesen. Einsätze, Versammlungen, Festivitäten – das gehörte immer dazu“, erzählt die heute 21-Jährige, die erst kürzlich zur Oberfeuerwehrfrau befördert wurde. Mit elf Jahren trat sie in die Oberbauerschafter Jugendfeuerwehr ein, mit 16 Jahren durfte sie zu den Aktiven in ihrer Heimat-Löschgruppe Tengern wechseln und an Dienstabenden teilnehmen. „Bei Einsätzen war ich noch nicht dabei, das ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Aber es war trotzdem ein tolles Gefühl, endlich zu den Großen zu gehören.“