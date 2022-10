Hüllhorst: Löschgruppenfahrzeug bringt Kinder zum Staunen 

In diesem Jahr hatten sich Überraschungsgäste im Herbstferientreff der Gemeinde Hüllhorst an der Grundschule Büttendorf angemeldet. Die Kinder staunten, als das große Löschgruppenfahrzeug plus Mannschaftstransportwagen an einem Vormittag auf den Schulhof rollten.

Aus den Fahrzeugen stiegen Sonja Mehnert, Leiterin der Kinderfeuerwehr der Gemeinde Hüllhorst, mit ihren Kindern Nina und Lara sowie Nils Knefelkamp, Leiter der Jugendfeuerwehr in Hüllhorst. Er hatte als Unterstützung seine Frau Vanessa sowie Dario, Lilli, Lina und Fabian mitgebracht.

Neugierig und aufmerksam lauschten die Kinder, welche vielfältigen Aufgaben die Feuerwehr übernimmt und wie wichtig es ist, dass sich jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann gut schützt. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen erarbeiteten sie, was zu einer guten Ausstattung gehört, wie zum Beispiel der Schutzanzug, der aus einer Latzhose und Schutzjacke besteht, Feuerwehrstiefel mit Stahlkappe, Handschuhe, Helm mit Haube, eine Axt, eine Leine und Atemschutzgerät.

Nicht nur Theorie stand an diesem Vormittag auf dem Programm - doch bevor die Kinder mit einer Löschübung starten konnten, wurden Sonja und Nils zu einem Einsatz in Holsen gerufen. Da war die Aufregung natürlich groß und niemand wusste, was war passiert und wie lange wird es dauern. Glücklicherweise konnte der Einsatz schnell abgewickelt werden, so dass die Ferienkids noch in den Genuss der versprochenen Löschübung und sogar einer Wasserwand kamen.