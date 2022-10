Mehr als doppelt so viele Familien sehen sich Schule an

Im Schuljahr 2021/22 konnte der Förderverein trotz anhaltender Corona-Thematik auf ein erfolgreiches und spendenreiches Schuljahr zurückblicken. Im September 2021 erliefen die Kinder im Rahmen des Tages der offenen Tür der Grundschule in einem Spendenlauf mehr als 12.000 Euro, die der Förderverein zusammen mit den Kindern und dem Lehrerteam zur Anschaffung neuer Spielgeräte, wie etwa einem Bodentrampolin, nutzte. Im Februar organisierte das Fördervereins-Team eine Fahrt zur Schlittschuhbahn nach Herford. Eingeladen waren alle Mitglieder und ihre Kinder. Der Freitagnachmittag war ein voller Erfolg mit viel Spaß auf dem Eis. Ebenso gut angenommen wurde das vom Förderverein federführend organisierte Büttendorfer Frühlingsfest unter Beteiligung aller Büttendorfer Vereine.

Zudem unterhält der Förderverein weiterhin die Betreuung nach Unterrichtsschluss am Standort Büttendorf. Im laufenden Schuljahr wird diese bis 13.45 Uhr von drei Betreuerinnen gewährleistet. Ab dem Schuljahr 2023/24 bietet der Förderverein darüber hinaus eine Frühbetreuung ab 7 Uhr an. „Ein weiterer Schritt, unsere kleine und feine Schule attraktiv und modern mitzugestalten“, betont der 1. Vorsitzende des Fördervereins, Hendrik Bösch.

Zuletzt unterstützte der Förderverein den Tag der offenen Tür am 24. September am Standort Büttendorf. Das Lehrerinnen-Team organisierte dafür einen Projekttag mit dem Schwerpunkt Verkehrssicherheit, bei dem die Schulkinder nicht nur ihre Verkehrskenntnisse auffrischen konnten. Die Schul-Kids führten die künftigen Schulanfänger und ihre Eltern stolz durch ihre Schule, zeigten jeden Winkel und standen bei allen Fragen parat. Die Eltern des Fördervereins gestalteten den Rahmen mit und boten neben Kaffee und frischen Waffeln ein offenes Ohr für die neuen Eltern sowie Informationen rund um den Büttendorfer Schulalltag an. Ein voller Erfolg aus Sicht des Fördervereins: "Mehr als doppelt so viele Familien wie in den vergangenen Jahren sahen sich die Schule an und zeigten sich begeistert von der familiären Atmosphäre. Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen, um den Standort auch im kommenden Schuljahr zu sichern“, so Hendrik Bösch.

Der aktuelle Vorstand: Verena Wegener - Schriftwartin, Dietlind Scheding - Ortsvorsteherin (kein Mitglied des Vorstands), Ines Gerling - Beisitzerin, Katarina Uphoff - 2. Vorsitzende, Hendrik Bösch - 1. Vorsitzender, Petra Brzezina - Beisitzerin, Lars Brenker - Kassenwart, Tobias Becker - Protokollführer, Sandra Eickmeier - Beisitzerin, Jaqueline dos Anjos-Everding - stellvertretende Schulleiterin des Grundschulverbunds "Im Mühlengrund" sowie Carsten Krüger - Beisitzer.