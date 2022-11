Mehr Schüler, mehr Lehrer und neue Angebote

Hüllhorst

Nach Rückschlägen in Pandemiejahren verzeichnet die Jugendmusikschule in Hüllhorst wieder einen Aufwärtstrend. Diese erfreuliche Nachricht konnte Wilhelm Henke, Vorsitzender des Förderkreises, am Donnerstagabend im Ausschuss für Bildung, Sport, Familie und Kultur überbringen. Mittlerweile besuchen die Einrichtung in Holsen wieder 339 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren (Stand: Juni 2022), wobei den Hauptanteil die jungen Musikinteressierten ausmachen.

Von Kathrin Kröger