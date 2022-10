Mehr Versorgungssicherheit

Die Stadtwerke Lübbecke und der Wasserbeschaffungsverband (WBV) „Am Wiehen“ haben eine 2,5 km lange Trinkwassertransportleitung in Betrieb genommen. Die Leitung verläuft von Lübbecke nach Hüllhorst und verbessert damit die Trinkwasserversorgungssicherheit in der Region um Hüllhorst. Dem WBV „Am Wiehen“ stehen durch diese Verbindung bis zu 400 Kubikmeter Wasser pro Tag zur Verfügung.

Die neue Trinkwasserleitung hat einen Innendurchmesser von 15 Zentimetern, besteht aus Polyethylen (PE) und wurde unterirdisch verlegt. Zu dem Trinkwassertransportsystem gehört auch eine neue Druckerhöhungsanlage mit einer Leistung von 18 bis 35 Kubikmetern pro Stunde. Diese Anlage befindet sich auf Lübbecker Stadtgebiet. Der Wassertransport erfolgt automatisiert und wird über die Nachfrage geregelt. Bernd Poggemöller, Verbandsvorsteher des WBV am Wiehen: „Die Inbetriebnahme dieser Leitung ist ein weiterer wichtiger Baustein für die sichere Trinkwasserversorgung in unserer Heimat. Durch die Einspeisung in das Versorgungsgebiet des WBV „Am Wiehen“ kommt das Wasser allen Verbandsmitgliedern zugute und das Gesamtsystem wird gestärkt. Herzlichen Dank an alle Projektbeteiligten, insbesondere an die Stadtwerke Lübbecke.“

Nach dem Vertragsabschluss im Januar wurden für die Planung und Durchführung des Projektes rund sieben Monate benötigt. Besondere Herausforderungen ergaben sich bei der Verlegung im teils felsigen Boden des Wiehengebirges; hier wurde eine Bodenfräse eingesetzt. Zusätzlich ist die Beschaffung der Materialien und Betriebsmittel in der aktuellen Zeit fordernd. Die Kosten für die Verbundleitung belaufen sich auf rund 350.000 Euro; ein Teil wird vom Land NRW bezuschusst, wie der WBV mitteilt.

Die hohen Verbräuche an den Hitzetagen im August ließen den Füllstand im Hochbehälter Bergkirchen besonders rasch absinken. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Michael Scherf, Geschäftsführer der Netzgesellschaft Lübbecke: „Um das Wasser auf den Berg zu pumpen, muss der Druck auf der Lübbecker Seite bei etwa 8 bis 9 bar liegen. Am anderen Ende der Leitung liegt der Hochbehälter Horsts Höhe, in den das Wasser quasi ohne Druck eingeleitet wird.“ Der Hüllhorster Hochbehälter Horsts Höhe steht auf dem Gebiet der Stadt Lübbecke. Bei dem Wasser, das durch die Leitung geschickt wird, handelt es sich um Quellwasser, welches nach Hüllhorst befördert wird.

Der WBV „Am Wiehen“, gegründet 1961, fördert Trinkwasser im Gebiet Hille-Südhemmern und beliefert die Verbandskommunen Bad Oeynhausen, Hille, Hüllhorst und Löhne. Die Bürger erhalten ihr Trinkwasser letztlich vom örtlichen Trinkwasserversorger.

Wasser ist keine endliche Ressource wie Kohle, Erdgas, Erdöl. Es unterliegt einem stetigen natürlichen Kreislauf und versickert nach Regenfällen im Boden; so bildet sich Grundwasser, aus dem über Brunnen und Pumpen Trinkwasser gewonnen wird. Allerdings kann das Trinkwasser nicht nach Belieben gefördert werden. So kann es bei anhaltend hohem Bedarf in trockenen und heißen Zeiträumen zu Engpässen kommen. Eine Trinkwasserampel dient zur Information über die Trinkwasserverfügbarkeit. Weitere Informationen und die Trinkwasserampel gibt es auch auf www.stadtwerke-loehne.de, www.stadtwerke-badoeynhausen.de, www.badoeynhausen.de, www.hille.de und www.huellhorst.de.

Auf Rot wurde die Trinkwasserampel zuletzt am 24. August gestellt. Die hohen Verbräuche an den heißen Sommertagen hatten den Füllstand im Hochbehälter Bergkirchen besonders rasch absinken lassen. Zudem führten sinkende Flusspegel in Else, Werra, Eder und Weser, da es lange Zeit kaum oder gar nicht regnete, zur kritischen Situation. Von der höchsten Warnstufe auf die mittlere Warnstufe - also Gelb - setzte der WBV die Ampel am 8. September. Zwei Tage später wurde der Trinkwassernotstand aufgehoben. Aktuell steht die Trinkwasserampel auf Grün, die Trinkwassernutzung ist also uneingeschränkt möglich.