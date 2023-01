Milchwagen wird zum Tankwagen für die Feuerwehr

Um das neue Feuerwehrhaus am Standort Hüllhorst-Mitte zu errichten, wird ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Dem hat der Gemeindeentwicklungs- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. Weiteres - zur besseren Ausstattung der Kameraden und zum Fuhrpark - wurde im Ausschuss für Bevölkerungsschutz und Rettungswesen erläutert.

Ungewöhnlich: Die Gemeinde Hüllhorst lässt ein gebrauchtes Milchsammelfahrzeug zum Tankwagen für die Feuerwehr umrüsten. Mit der Auslieferung wird Mitte Februar gerechnet. Das Foto zeigt die Fahrerseite mit den angebauten seitlichen Regalen zur Lagerung der Saugschläuche. Es fehlt unter anderem noch die Lackierung in Feuerwehr-Rot.

Der Rat hatte im März 2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Feuerwehrstandort Hüllhorst" beschlossen. Ziel: die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Löschgruppen Holsen und Hüllhorst schaffen. Aus einsatztaktischen und feuerwehrtechnischen Gründen wurde der Standort im südwestlichen Bereich am Lohagenweg wegen seiner optimalen Lage im Gemeindegebiet für den Neubau gewählt – das rund 2,3 Hektar große derzeit landwirtschaftlich genutzte Plangebiet befindet sich in der Nähe zum Kreuzungsbereich der Löhner Straße, der Hauptstraße und der Schnathorster Straße. Im Süden grenzt das Gewerbegebiet Hüllhorst an, im Nordwesten ein Wohngebiet.