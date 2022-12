Nach einer Stunde alle Brote ausverkauft

Großer Andrang beim Weihnachtsmarkt am Backhaus in Tengern

Hüllhorst-Tengern

Wenn es Sonntagnachmittag in der Adventzeit an der Schulstraße in Tengern keinen freien Parkplatz mehr gibt - dann ist Weihnachtsmarkt am Backhaus. Mit dem Duft von leckeren Rosinenstuten und Zuckerkuchen, Weihnachtsliedern und leuchtenden Kinderaugen hat der Heimatverein Tengern-Huchzen auf die feierlichste Zeit im Jahr eingestimmt.

Von Anette Hülsmeier