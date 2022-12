Nach Erntedank zu Besuch auf dem Büttendorfer Biohof

Eine Gruppe aus Preußisch Ströhen hat den Biohof Wiehenglück in Büttendorf besucht. Die Idee dafür entstand bei einem Gottesdienst.

Preußisch Ströher erfahren in Hüllhorst viel über Landwirtschaft im Einklang mit der Natur

Die Besuchergruppe aus Preußisch Ströhen ist zu Gast auf dem Biohof Wiehenglück in Hüllhorst-Büttendorf.

„Im Erntedankgottesdienst in Preußisch Ströhen erzählte Eyke Pahmeyer von seiner Arbeit auf einem biologisch wirtschaftenden Hof in Büttendorf“, berichtet Pfarrer Roland Dr. Mettenbrink. Nach dem Gottesdienst gab es mehrere interessierte Rückfragen und die Idee einer Hofbesichtigung. Der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Ortsvereines, Werner Sander, nahm das gerne auf und organisierte gemeinsam mit dem Gemeindepfarrer den Ausflug nach Hüllhorst-Büttendorf, den Rundgang über den Hof und eine Andacht in der örtlichen Kapelle.