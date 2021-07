Nach Serie von Überfällen: Polizei veröffentlicht Foto

Zwei maskierte und mit Schusswaffen bewaffnete Männer waren am Donnerstag, 10. Oktober, nach Geschäftsschluss um kurz nach 22 Uhr gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude an der Hauptstraße eingedrungen. Dort passten sie laut Polizei zwei weibliche Angestellte sowie den Marktleiter ab. Unter Vorhalt der Waffen ließen sich die Räuber den Tresor öffnen. Nachdem sie das Personal gefesselt hatten, verschwanden sie mit dem Geld in der Dunkelheit.

Einer der Männer trug bei der Tat einen grün-olivfarbenen Parka, auf dessen Rückenteil auffällig groß die Ziffer 13 steht sowie eine gleichfarbige Hose. Ein Gerichtsbeschluss erlaubt der Polizei nun, das Foto zu veröffentlichen.

Kleidungsstück soll zur Aufklärung dienen

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler: Wer kann Angaben zu einem Verdächtigen machen, der im Besitz eine wie auf dem Foto abgebildeten Jacke ist oder seit der Tat ein derartiges Kleidungsstück mit der Zahl 13 plötzlich nicht mehr hat? Wer hat am Abend des Überfalls im Umfeld des Wez-Marktes eine Person beobachtet, die diese auffällige Jacke - möglicherweise bei einem Pkw stehend - an- oder auszog? Hinweise werden von den Ermittlern erbeten unter Telefon 0571/88660.

Die Kriminalbeamten können nicht ausschließen, dass der gesuchte Mann mit weiteren gleich gelagerten Überfällen im Kreisgebiet in Verbindung steht. Dazu zählt neben Taten in Rahden, Hille und jüngst in Porta Westfalica auch der Raub auf den Netto-Markt an der Lusmühlenstraße in Hüllhorst, der sich - wie berichtet - vier Wochen vor der Tat beim Wez-Markt ereignete. Am 11. September bedrohten hier ebenfalls zwei Unbekannte mit einer Pistole und einem Hammer zwei weibliche Angestellte nach Geschäftsschluss gegen 21 Uhr und raubten die Einnahmen.