Nachnutzung des Schulstandortes Büttendorf: Arbeitskreis eingerichtet

Hüllhorst-Büttendorf

Wie geht es weiter mit Schulgelände und -gebäude in Büttendorf nach der Auflösung des Teilstandortes? Um die künftige Nachnutzung so effizient und schnell wie möglich anzugehen, soll im ersten Quartal 2023 ein Arbeitskreis eingerichtet werden. So hatte es die SPD-Fraktion beantragt. Der Immobilienausschuss sprach sich einstimmig dafür aus.