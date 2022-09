Nächstes Abenteuer schon in der Planung

Radeln und Musizieren für den guten Zweck: Als Linda und Philipp Zeiler aus Elsterwerda (im Süden Brandenburgs) im Jahr 2018 ihr Herzenstour-Projekt starteten, hätten sie niemals vermutet, eines Tages solche Spendensummen zu generieren. Mit in die Pedale tritt auch der Schnathorster Uwe Kirchhoff, der das junge Ehepaar erstmals 2020 begleitete. "Uwe hat einen erheblichen Mehrwert für unser Projekt geleistet", sagt Philipp Zeiler. Der Erlös der diesjährigen Tour beläuft sich auf 12.500 Euro, die via symbolischem Spendenscheck im September überreicht wurden - dieses Mal an den Verein „Krebskranke Kinder in Not“ in Jessen (Sachsen-Anhalt).

Herzenstour 2022: Radler überreichen 12.500 Euro an den Verein "Krebskranke Kinder in Not"

Herzenstour 2022: Die Radler Linda und Philipp Zeiler, zu denen auch der Schnathorster Uwe Kirchhoff (Zweiter von rechts, alle in rotem Trikot) gehört, überreichen die Spendensumme der diesjährigen Unternehmung an den Verein "Krebskranke Kinder in Not" in Jessen, gegründet von Katharina Stahn (vorne).

Die Motivation für das Projekt besteht darin, dass Linda Zeiler als Kind selbst an Leukämie erkrankt war. Während der jährlichen Radtouren - meist etwa 500 Kilometer lang - werden Gelder für gemeinnützige Vereine, die sich für krebskranke Menschen engagieren, mit Konzerten eingespielt und gesammelt. Mit großem Erfolg. "Die Spendensumme ist von Jahr zu Jahr konstant gestiegen", sagt das Herzenstour-Trio. So starteten Linda und Philipp im Jahr 2018 mit 3000 Euro für den Verein „Sonnenstrahl” in Dresden, der Linda und ihre Familie damals unterstützte.

Im Jahr 2020, seitdem sich auch Freund Uwe Kirchhoff mit in den Fahrradsattel schwingt, waren es schon 5000 Euro für einen Krebsverein in Bad Liebenwerda. Bei der Wesertour 2021 konnte die Summe sogar verdoppelt werden. Über 10.000 Euro durfte sich die "Initiative Eltern krebskranker Kinder" in Minden freuen. "Diese Summe in einer Zeit der Corona-Pandemie zu schaffen, war nicht nur für das Herzenstour-Team überwältigend", sagt Philipp Zeiler.

Und nun konnte der Erlös noch einmal gesteigert werden. Am 10. September wurde das Geheimnis der aktuellen Spendensumme gelüftet.12.500 Euro nahm der Verein „Krebskranke Kinder in Not“, gegründet 2010 von der Jessenerin Katharina Stahn, in Empfang. Die 39-Jährige veranlasste ein eigener Fall in der Familie zu ihrem Engagement. Es gehe darum, Familien in schwierigen Zeiten zu helfen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wie das geschieht? Der Verein unterstützt die Kinderkrebsstationen mit Sachmitteln, fördert aktiv das Projekt der „Klinikclowns“, zu dem alle zwei Jahre in Jessen eine Charity-Gala ausgerichtet wird, erfüllt spezielle Wünsche der Kinder in Kliniken und Hospizen, informiert über die Hilfsangebote für Familien in solchen Ausnahmesituationen, sammelt bei Events und Spendenaktionen Geld und Unterstützung für diese Projekte und erfüllt Wünsche mit Prominenten.

Stars wie Pietro Lombardi, Rudi Völler oder die Band One Republic hätten geholfen, Geld einzuspielen. Der Verein ermögliche es Betroffenen auch, den Führerschein zu erwerben oder Urlaub zu machen.

Projektleiter Philipp Zeiler spricht seinen Dank an alle Unterstützer aus, von denen ein großer Teil aus der Heimat Uwe Kirchhoffs komme. Der Schnathorster Löschgruppenführer ist auch im nächsten Jahr wieder mit dabei, denn das Motto heißt "Nach der Tour ist vor der Tour". "Die Herzenstour 2023 befindet sich bereits in der Planungsphase. Es gibt eine vorläufige Streckenplanung und auch der gewählte Verein ist bereits im Gespräch", berichtet Philipp Zeiler voller Vorfreude. Weitere Informationen können im Internet unter www.herzenstour.org abgerufen werden.