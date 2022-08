Ortsteiltreffen in Oberbauerschaft: Gemeinde tüftelt an Problem im Schwimmbecken

Etwa eine Stunde lang hat Bürgermeister Michael Kasche auf dem Ortsteiltreffen in Oberbauerschaft einen ruhigen Abend verbracht. Gestrüpp, Gebühren und kleine Ärgernisse - das gewohnte Bild einer Bürgersprechstunde. Bis sich Einwohner Jürgen Hahn zu Wort meldete. Im November 2021 sei er nachts in seinem Schlafzimmer aufgewacht und habe von draußen einen Lichtschein wahrgenommen. Der kam aus dem Lehrschwimmbecken. Dieses Phänomen habe er seitdem regelmäßig festgestellt und per Handyaufnahme dokumentiert. „Den ganzen Sommer brannte da nachts Licht. Das ärgert mich, gerade in diesen Zeiten.“ Schon vor Monaten habe er die zuständigen Stellen informiert. Geändert habe sich nichts. Die Festbeleuchtung sei immer noch an.