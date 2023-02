Neue Fachkraft in der Hüllhorster Jugendförderung 

Bei der Begegnung mit Esther Scheding spürt man sogleich ihr freundliches und offenes Wesen. Der erste Gedanke: Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist die neue Kraft in der Jugendförderung wie gemacht. Diese Zeitung hat sie besucht.

An ihrer Hauptwirkungsstätte - im Jugendcafé Ilex gegenüber dem Rathaus - sitzt sie am Tisch samt Laptop und Smartphone. Derzeit noch ein mobiler Arbeitsplatz. Esther Scheding bekleidet seit 1. Dezember ihr neues Amt in der Hüllhorster Gemeindeverwaltung.