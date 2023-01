Neue Jugendreferentin für die Region Hüllhorst

Hüllhorst

Stillstand ist für Theres Johanning ein Fremdwort. Mit ihren 28 Jahren hat sie beruflich bereits mehr erlebt und mehr Erfahrungen gesammelt als so manch älteres Semester. Am 1. Januar übernahm sie offiziell die seit anderthalb Jahren vakante Stelle des Jugendreferenten für die Region Hüllhorst.

Von Sonja Töbing