Neue Mobilitätslösungen für Bürger und Firmen

Erste Messe zu E-Mobilität und Ladeinfrastruktur in Hüllhorst

Hüllhorst

Vom Smart Home bis zur Ladetechnik für Elektrofahrräder und E-Scooter - mit einer Messe hat sich die Gemeinde Hüllhorst an der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt, die jedes Jahr vom 16. bis 22. September ausgerichtet wird. Die Kampagne der Europäischen Kommission bietet Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgern die Bandbreite nachhaltiger Mobilität näher zu bringen. So wurde in Hüllhorst die erste Messe zu E-Mobilität und Ladeinfrastruktur auf die Beine gestellt.