Neuer Organist für Hüllhorst

„Offiziell ist Erik Salvesen seit dem 1. September bei uns als Organist beschäftigt, in den vergangenen Wochen hat er bereits mehrfach sonntags an unserer Gustav-Steinmann-Orgel gesessen“, erzählt Pfarrer Jens Weber. Fünf Stunden pro Woche, so steht es im Arbeitsvertrag, steht Salvesen der Kirchengemeinde Hüllhorst zur Verfügung, für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Beerdigungen werden ihm weitere Stunden angerechnet. „Das gilt natürlich auch für die Urlaubsvertretung für unsere Oberbauerschafter Organistin Anne Schröder, der übrigens ein riesengroßes Dankeschön gebührt. Immerhin hat sie uns maßgeblich dabei geholfen, die drei Jahre Vakanz zu überbrücken“, erklärt Jens Weber. Auch der Posaunenchor habe sehr viel Engagement gezeigt und die musikalische Lücke so gut es geht gefüllt.

