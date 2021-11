„Ohne Schule gibt es in Büttendorf nichts“

Die Vereins- und Dorfgemeinschaft Büttendorf hat weitere Details der beiden Planentwürfe „für eine zukunftsfähige Grundschule im Ort“ preis gegeben, die sie eigenfinanziert bei einem Bielefelder Architekturbüro in Auftrag gegeben hatte.

Die Ratsparteien haben die Konzepte bereits Ende Oktober von den Büttendorfern erhalten.

„Die Öffentlichkeit sollte sehen, dass es ganz konkrete und realistische Vorschläge und Pläne für die Erhaltung unserer Grundschule in Büttendorf gibt“, sagt Marco Knefelkamp, zweiter Vorsitzender der DGZB (Dorfgemeinschaft für ein zukunftsorientiertes Büttendorf). „Wir sind der Überzeugung, dass man zu einem ähnlich positiven und zukunftsfähigen Ergebnis für die übrigen vier Grundschulstandorte kommen kann.“

Andererseits habe man den Eindruck, dass die Hüllhorster Ratsvertreter und Parteien eine öffentliche Auseinandersetzung damit scheuten. Knefelkamp: „So hat es bisher keinerlei nennenswerte Rückmeldung zu unserem Anschreiben an die Fraktionen und Parteien im Gemeinderat gegeben. Wir fragen uns, wie das anspruchsvolle Ziel einer sachgerechten und besonnenen Grundschulentscheidung für Hüllhorst unter der versprochenen Einbeziehung des Bürgerwillens noch in diesem Kalenderjahr erreicht werden soll.“

Die Vorstände der Büttendorfer Vereine betonen, dass die in den Planungsentwürfen vorgeschlagenen baulichen Veränderungen und Umstrukturierungen in den Raumfunktionen aktuelle und künftige pädagogische Anforderungen und Zielsetzungen in vollem Maße erfüllten. Ergänzend weisen sie darauf hin, dass für eine mögliche spätere Ausweitung der Ganztagsbetreuung das ehemalige Lehrer- und Hausmeisterwohnhaus für einen Umbau oder eine entsprechende Erweiterung zur Verfügung stehen könne.

Bestandsaufnahme

Den Planentwürfen ist eine Bestandsaufnahme vorangestellt. Darin wird betont: „Ohne das Schulhaus gibt es in Büttendorf nichts: Die Schule hält das Dorf zusammen.“ Zahlreiche Argumente werden angeführt, warum die Schule im Ort bleiben sollte: „Die Schule ist der soziale und kulturelle Mittelpunkt Büttendorfs, eine eigene Schule schafft Identität, die Schule führt zu Wachstum, Ungleichbehandlungen der Hüllhorster Ortsteile werden vermieden, kurze Wege und ortsnahe Beschulung bleiben erhalten, weite Transportwege werden vermieden, weniger Schülertransportkosten für Hüllhorster Steuerzahler entstehen und pädagogische Beziehungen werden gestärkt.“

Ohne die Schule

Sollte der Schulbetrieb nicht weitergeführt werden, sei keine Weiternutzung der Kellerräume für die Vereine möglich, stehe das Gebäude leer und würden durch den Leerstand trotzdem Unterhaltungskosten verursacht, so die Einschätzung des Fachbüros. Zudem seien Folgenutzungen des Gebäudes an diesem Standort mehr als unwahrscheinlich. Als mögliches Szenario wird aufgezeigt: Verkauf des Grundstücks nach Abriss des Schulhauses für Planung von zwei bis vier Einfamilien- oder Doppelhaus-Grundstücken. Dafür seien die Änderung des Flächennutzungsplans und die Erstellung eines neuen Bebauungsplans notwendig. Zudem gebe es keinen Dorfplatz mehr und die Spielplatzflächen außerhalb der Schulzeit für die Kinder im Ort würden wegfallen.

Künftige Ausstattung

Das Konzept benennt, was es ab jetzt braucht: gut ausgerüstete Bibliotheken und Medienzentren (Digitalisierung), Werk- und Kunsträume, Theater (haptisch-ästhetische Bildung), offene Wege des Lernens ermöglichen (methodische Flexibilität), unterschiedliche Orte für das Lernen schaffen (örtliche Flexibilität), Vermeidung von Überlastungen zu Stoßzeiten (zeitliche Flexibilität), Orte zur Regeneration – außen und innen, Platz für Team- oder Einzelarbeit, Besprechungen und Pausen (Personalräume), Mehr-Sinne-Prinzip, Integration ohne Separation (bauliche Barrierearmut), inklusives Lernen (methodische Barrierearmut), Vorteile aus dem Verbund mit Tengern ziehen (Verbundschule).

Raumplanung (Ist-Stand)

Derzeit sind im Erdgeschoss des Schulgebäudes vier Klassenräume, zwei Lehrkräfteräume, ein Abstellraum und eine Bücherei vorhanden, im Untergeschoss zwei Räume für die Ganztagsbetreuung und im Obergeschoss gibt es neben der Bühne einen Lernraum (freies Arbeiten) sowie einen Gymnastik- beziehungsweise Veranstaltungsraum.

Sanierung

Das erste Konzept sieht im Erdgeschoss vier Klassenräume mit jeweils eigenem Nebenraum und Garderobenbereich sowie Lehrkräfte- und Besprechungsraum vor, im Untergeschoss Ganztagsbetreuung in den ehemaligen Räumen der Dorfgemeinschaft sowie einen Hauptraum, Küche und Sanitärräume und im Obergeschoss einen Mehrzweckraum mit zwei Umkleiden sowie einen Medienraum/Bücherei. Die Dorfgemeinschaft hätte bei dieser Variante keine eigenen Räume, könnte aber den Mehrzweckraum (124 Quadratmeter groß) mitnutzen.

Das Architekturbüro schreibt zur „Aufwertung durch Restrukturierung und Sanierung“: Die ehemaligen Dorfgemeinschaftsräume werden saniert. Dafür wird der Bau freigelegt und fachgerecht abgedichtet. Die Räume werden dann für die Ganztagsbetreuung genutzt, die Rampenanlage erneuert. So wird ein direkter Zugang zum hinteren Außenbereich möglich und ein neuer nutzbarer Hof entsteht.

Das Gebäude Im Dorfe 14 wird insgesamt einladender durch eine vorgelagerte Ebene, die mit Sitz- und Treppenstufen sowie einer barrierefreien Rampe in das Gebäude und auf den Schulhof führt.

Anbau

Im zweiten Konzept werde ein Gemeinschaftsort durch Anbau und Platzgestaltung geschaffen. Alle Schulräume befinden sich in dieser Variante in dem neuen Anbau, „der den alten und feuchten Anbau ersetzt“. Alle Räume sind funktional und bieten genügend Platz, so das Architekturbüro. Es gibt vier Klassenräume auf drei Ebenen. Drei Nebenräume schaffen Orte des gemeinschaftlichen Lernens für verschiedene Lerngruppen. Außerdem gibt es ein Selbstlernzentrum, einen Medienraum sowie einen Lehrkräfte- und einen Besprechungsraum.

Durch das Modellieren der Schulhoffläche wird ein natürlicher Zugang zum Gebäude möglich und somit ein Dorfplatz gebildet. Innerhalb des Gebäudes erlaubt ein rollstuhlgerechter Aufzug den Zugang zu allen Funktionsbereichen. Im Bestandsgebäude finden die Ganztagsbetreuung und die Räume für die Dorfgemeinschaft (Erdgeschoss) ihr neues Zuhause. Im Obergeschoss befinden sich die Bücherei und der Mehrzweckraum, die von der Schule und vom Dorf genutzt werden. „So ist die Schule Mittelpunkt Büttendorfs – für Kinder, Eltern, Lehrer und die gesamte Dorfgemeinschaft“, heißt es im Entwurf.

Zur Kostenaufstellung für den jeweiligen Planentwurf war auf Anfrage dieser Zeitung bei der Vereins- und Dorfgemeinschaft noch nichts zu erfahren. Nach den Kosten hatte sich auch Bürgermeister Michael Kasche bereits am 25. Oktober erkundigt, wie er auf Anfrage dieser Zeitung sagte. Bislang habe er darauf noch keine Antwort erhalten. Warum auch im nächsten Bildungsausschuss das Thema „Grundschulstandorte“ nicht auf der Tagesordnung steht, erläuterte Kasche. Gemeinsam mit einem Vertreter des Fachbereichs Bürger und dem Fachausschuss habe er vor 14 Tagen die Obere Schulbehörde besucht und dort diverse Informationen zum Thema erhalten. Die Fraktionen sollten nun ausreichend Zeit haben, diese zu erörtern. Mit einer Entscheidung im ersten Quartal 2022 könne er gut leben.