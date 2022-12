Pettersson und Findus singen, tanzen und spielen

Auf der Freilichtbühne Kahle Wart sind in der jüngeren Vergangenheit etliche Premieren neuer Veranstaltungsformate gefeiert worden, mit großem Elan und großer Freude entwickelt das Team weitere Ideen. Im Mai nächsten Jahres kann das Publikum erneut etwas noch nie Dagewesenes erleben: das erste Musiktheater in Oberbauerschaft. Das Familienstück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ trumpft mit zahlreichen Gesangseinlagen von Blues bis Rock und diversen Tänzen auf. Eine echte Herausforderung für das gesamte Ensemble, das daher schon früh mit den Proben begonnen hat. Diese Zeitung hat mit dem neuen Regisseur Marco Knille, Gesangscoach Sebastian Ciminski-Knille und Pettersson-Darsteller Frederik Kirchhoff gesprochen.

Ensemble der Freilichtbühne Kahle Wart in Oberbauerschaft probt für das erste Musiktheater

Bei einer ersten Schauspielprobe in der Wiehentherme, noch nicht auf der Freilichtbühne: vorne von links: Helmut Becker und Merle Wolf, von links, stehend: Tinus Pohlkötter, Leon Whyte, Frederik Kirchhoff, Jens Osterloh, Sebastian Ciminski-Knille, Marco Knille und Janine Kirchhoff.

Der aus Osnabrück stammende Theater- und Tanzpädagoge Marco Knille betritt mit der Inszenierung eines Musiktheaters kein neues Terrain. Als Regisseur war er bereits an verschiedenen Bühnen tätig und hat häufig diese Sparte des Theaters umgesetzt. Auch die Kahle Wart ist ihm vertraut, indem er schon für die Choreografien mehrerer Familienstücke verantwortlich zeichnete. Ihm zur Seite steht in der kommenden Saison Ehemann Sebastian Ciminski-Knille, der als Gesangscoach das Ensemble auf die bevorstehende Aufführung - eine Uraufführung, aber dazu noch mehr - vorbereiten wird. Ebenfalls ein echter Profi, den die Oberbauerschafter gewinnen konnten. Denn Sebastian arbeitet als Opernsänger und Musicaldarsteller und war bereits in diversen Musicals und Operetten zu sehen und zu hören.