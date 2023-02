Plattdeutscher Spaß an sechs Dorfabenden

Zu erleben ist die Aufführung gleich an sechs Terminen, nämlich am Samstag, 11. März, 18. März und 25. März, jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 12. März, 19. März und 26. März, Beginn jeweils um 15.30 Uhr. Sonntags ist ab 14 Uhr die beliebte Kaffeestube im Vereinsraum geöffnet.

Das Lustspiel „upplatt“ aus der Feder von Hans Schimmel bietet an sechs Vorstellungstagen in der Aula der Grundschule Ahlsen, Heithof 14, viel Spaß und launige Unterhaltung. Die telefonische Kartenvorbestellung beginnt am Dienstag, 21. Februar, jeweils dienstags und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr nur unter der Telefonnummer 0160/2072424.

Der Direktverkauf startet ebenfalls am 21. Februar im Vereinsraum der Grundschule Ahlsen, Heithof 14, jeweils dienstags von 16.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt für die launige Komödie in drei Akten beträgt 10 Euro. Die Spielleitung haben Ute Lange und Rolf Kleffmann übernommen.