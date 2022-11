Preiserhöhungen bereiten große Sorgen

Steigende Lebensmittelpreise, Mindestlohn, explodierende Energiekosten – der Mensaverein der Gesamtschule Hüllhorst kämpft derzeit an vielen Fronten. Bei der Jahreshauptversammlung blickten Fördervereins-Mitglieder, Mitarbeiter und Ehrenamtler auf ein bewegtes Jahr 2021 zurück und wählten zudem einen neuen Vorstand.

„Wir haben momentan mit wahnsinnigen Preiserhöhungen zu kämpfen, teilweise von bis zu 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, berichtete Mensa-Leiterin Bettina Bruns. Habe der Preis für ein Paket Zucker kürzlich noch deutlich unter einem Euro gelegen, müsse man nun 1,78 Euro auf den Tisch legen. „Uns fehlen außerdem helfende Eltern, die uns unterstützen. In den vergangenen Wochen fielen viele ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus, da ihre Arbeitgeber ihnen aufgrund von Krankheitsausfällen die freien Tage streichen mussten“, erklärte Bettina Bruns. Sie sei unglaublich stolz auf ihr zehnköpfiges Team, das in diesem Jahr ebenfalls häufig in Minimalbesetzung die vielen anstehenden Aufgaben meistern musste. „Zeitweise fehlten vier Arbeitskräfte gleichzeitig, meine Mitarbeiter haben sich die Füße wund gelaufen.“