Rahdenerin bei Kollision in Hüllhorst verletzt

Zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Büttendorfer Straße/Hongsener Weg in Hüllhorst ist es am Mittwochmittag gekommen. Dabei erlitt eine 57-jährige Frau aus Rahden leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine 26 Jahre alte Mercedes-Fahrerin gegen 12.15 Uhr auf dem Hongsener Weg in östliche Richtung unterwegs. Bei dem Versuch, die Büttendorfer Straße zu überqueren, kam es zur Kollision mit dem Pkw der 57-Jährigen, die ebenfalls hinter dem Steuer eines Mercedes saß. Die Rahdenerin war zu diesem Zeitpunkt auf der Vorfahrtsstraße in Richtung der B 239 unterwegs. Ihr Wagen schleuderte nach der Kollision von der Straße und kam auf einem Acker zum Stehen. Die Mitfahrer in beiden Fahrzeugen blieben unverletzt.

Eine zunächst eingegangene Meldung, dass bei dem Zusammenstoß eine Person eingeklemmt wurde, bestätigte sich zum Glück nicht.