Rat beschließt Aus für Grundschule Büttendorf

Hüllhorst

Wahnsinnig traurig, aber auch wahnsinnig enttäuscht - so beschreibt Katarina Uphoff ihren Gemütszustand, als sie am Mittwochnachmittag im Foyer der Ilex-Halle steht. Soeben hat der Schulausschuss im Saal nebenan beschlossen, dass der Teilstandort Büttendorf des Grundschulverbundes „Im Mühlengrund“ aufgelöst wird. Zu wenige Schüler haben sich für das neue Schuljahr angemeldet. Ihr eigener Sohn geht in die zweite Klasse in Büttendorf. Ab Sommer nächsten Jahres wird er nach Tengern wechseln.