Dorf- und Kinderfest in Holsen: unbeschwerte Stimmung bei herrlichem Wetter

Hüllhorst

„Endlich wieder Dorffest“ - erleichtert haben die Organisatoren am Sonntag bei dem großen Ereignis in Holsen aufgeatmet. Das schon zur Tradition gewordene „Dorf- und Kinderfest für Groß und Klein“ konnte zum 39. Mal, und diesmal auf dem neu gestalteten Dorfplatz am Dorfgemeinschaftshaus, über die Bühne gehen.

Von Anette Hülsmeier