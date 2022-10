Richtig was los mit Charly's Leuten im Hüllhorster Reineburgkeller

Mit Detlef Holzmüller, Volker Kwandt und Michael Tiemann sorgte das Quartett mit ihrer handgemachten Musik für eine super Stimmung in der vollbesetzten Gaststätte an der Salzstraße. Ralf Becker, der Inhaber des Reineburgkellers, rief einen Tusch aus auf die Wiederbelebung der Konzertveranstaltungen an diesem Ort: „Nach der Corona bedingten Absage in 2020 können wir endlich wieder durchstarten“, freute sich Becker.

