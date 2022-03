Für neu Geflüchtete: Verein „MITTeinander in Hüllhorst“ und Helfer richten spontan Räume her – Bürgermeister Michael Kasche stellt Haus zur Verfügung

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Montag beschlossen, Dienstag und Mittwoch gewerkelt, Donnerstag eröffnet. Was der Verein „MITTeinander in Hüllhorst“, unterstützt von etlichen Helfern, in dieser Woche in Sachen Flüchtlingshilfe auf die Beine gestellt hat, ist beeindruckend.

Von Kathrin Kröger und Martin Nobbe