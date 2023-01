Riesentorte als Dankeschön

"Chapeau vor dieser Leistung, Daumen hoch und weiter so" - so hatte Bürgermeister Michael Kasche den Arbeitseinsatz der Fußballer im Oktober 2021 kommentiert. Während der kleinen Einweihungsfeier überreichte damals Professor Jens Große, Vorstand des Kreissportbundes, ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Moderne Sportstätte 2022" an das Vorstandsteam. Persönlich erschien beim SV Schnathorst am Montag Andrea Milz, die die finanzielle Unterstützung für das Projekt in Höhe von 89.800 Euro befürwortet hatte.

