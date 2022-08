Oberbauerschaft

Die Roßmühle an der Oberbauerschafter Straße 274 öffnet am Sonntag, 28. August, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ihre Pforten für interessierte Besucher. „Die Bokemühle wird mit einem Pferd in Betrieb genommen“, berichtet Jutta Meyer zu Kniendorf.