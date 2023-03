Sachstandsbericht zum Klimaschutz in Hüllhorst

Eine zweite Nachhaltigkeitsmesse soll es in diesem Jahr in Hüllhorst geben - als Abschluss der digitalen Energiesparwochen. Premiere feierte eine solche Veranstaltung 2022 unter dem Motto „Nachhaltig leben in Hüllhorst: regional, ökologisch und fair einkaufen“. Auf dem Foto sind die Organisatoren (von links) Bürgermeister Michael Kasche, Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann und Dirk Lefarth zu sehen.

Foto: Anette Hülsmeier