Brand in Büttendorf - hoher Schaden - Kasche bringt Bewohner in Sicherheit

Hüllhorst

In Büttendorf ist es am Mittwochabend zu einem folgenschweren Wohnhausbrand gekommen, wie die Polizei am Donnerstagfrüh mitgeteilt hat. Es entstand hoher Schaden, der sich nach erster Schätzung der Beamten auf mehrere hunderttausend Euro beläuft. Schwerer verletzt wurde niemand, das Gebäude ist jedoch nicht mehr bewohnbar Insgesamt gab es drei Alarmierungen für die Feuerwehr, so dass der Tag für die Hüllhorster Blauröcke wahrlich arbeitsreich war.

Von Kathrin Kröger