Schäffler: "Erschließung ist überfällig"

Die FDP Hüllhorst setzt sich seit geraumer Zeit für die Erschließung eines Radweges an der Ahlsener Straße (L 773) zwischen Ahlsen und B239 ein. FDP-Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der FDP Minden-Lübbecke, Frank Schäffler, nahm an einem Ortstermin der Liberalen teil. Gemeinsam mit Andreas Sand (Vorsitzender), Alexander Bartling (Schriftführer) und Tobias Sand (Presse/Social Media) besah sich der Politiker „the end of the road“.

„Gefahren und Potenziale sind deutlich sichtbar.“ So war der Eindruck Schäfflers. Es sei ein klarer Auftrag an die Politik, den Ausbau der Radwege voranzubringen und darüber hinaus eine sichere Verkehrsanbindung zwischen Lübbecke, Oberbauerschaft und Hüllhorst zu gewährleisten, betonen die Hüllhorster Liberalen. „Wir entwickeln dabei Ideen zum Radwegenetz in der eigenen Kommune aber auch im Kreisgebiet Minden-Lübbecke.“ Besagter Radweg sei wiederholt beim Ortsgespräch mit dem Bürgermeister aufgekommen. „Umso stärker möchten wir das Thema nun in eine Planungs- und Umsetzungsphase bringen“, so Alexander Bartling.

Bisher keine Antwort von Benjamin Rauer

Die FDP Hüllhorst hatte Landtagsabgeordneten Benjamin Rauer (Die Grünen) auf seine Aussagen beim Ortsgespräch in Ahlsen hin, sich in Düsseldorf dafür stark zu machen, zum Stand seiner Bemühungen angefragt. Eine Antwort bekam der Ortsverband bisher nicht, wie dieser mitteilt. „Jedoch ist uns das Thema des Radwegs zu wichtig, um zu lange auf Antworten zu warten“, sagt Tobias Lenz. Die Hüllhorster Liberalen informierten Schäffler auch über die lange Historie der Bestrebungen, den Radweg an diesem Teilstück voranzubringen.

Als Wirtschaftsweg wesentlich

Diese Verbindung zwischen der B239 und Ahlsen, mit einem gut ausgebauten Radweg, sei als Wirtschaftsweg ein wesentlicher Faktor – insbesondere für Mitarbeiter in den umliegenden Gewerben der Gemeinde Hüllhorst, so Schäffler. Es seien andere Zeiten, in denen immer mehr Menschen vom Auto auf das E-Bike umsteigen würden, um den Arbeitsweg zu bewältigen. Es sei deutlich sichtbar, wie gefährlich die Nutzung dieses Teilstückes für Radfahrer sei. Auch die Bushaltestellen vor der B239 würden nicht an ausgebauten Gehwegen liegen und eine Gefahr für Fußgänger darstellen, so Schäffler. Insbesondere Schulkinder nutzten diese Bushaltestellen regelmäßig.

Für Tourismus an Bedeutung gewonnen

Für den Tourismus sind Radwege wichtiger geworden – das machte im gemeinsamen Diskurs im Hotel Wiehen-Therme Reiner Tödtmann deutlich. Es kämen immer mehr Radfahrer, auch für einen längeren Zeitraum, ins Hotel und würden von dort aus Ausflugsfahrten im Kreisgebiet planen. Gerade vor dem Hintergrund steigender Preise würde Fahrradurlaub im eigenen Land an Bedeutung gewinnen und auch in der Gemeinde Hüllhorst einen immer größeren Stellenwert für den Tourismus einnehmen.

Dieses Thema würde auch im Fremdenverkehrsverein Hüllhorst, in dem Tödtmann Vorsitzender ist, immer wieder auf den Tisch kommen. Überdies interessierte sich Frank Schäffler auch für die Herausforderungen der Gastronomie unter den steigenden Kosten, die Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie die Belegung des Hotels.

Der Abgeordnete erklärte, dass die Teilstückerschließung für Radfahrer überfällig sei und er sich für das Voranbringen des Projektes mit einsetzen werde. Er werde direkt ein Schreiben an verantwortliche Stellen verfassen und versenden – um keine Zeit zu verlieren, betonte Schäffler am Ende des Termins. Als Bundestagsmitglied aus dem Kreis Minden-Lübbecke sehe er die Unterstützung regionaler Projekte als einen wesentlichen Bestandteil seiner Arbeit an.